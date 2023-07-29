Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом отстранили за нарушение антидопинговых правил
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Олимпийский чемпион 2016 года в прыжках с шестом бразильский легкоатлет Тьяго Брас временно отстранён от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
В допинг-пробе 29-летнего спортсмена были обнаружены следы остарина. Это вещество ещё в 2008 году было включено Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в список запрещённых препаратов в спорте.
Брас победил в прыжках с шестом на домашней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, преодолев планку на высоте 6,03 м. На прошедших в 2021 году Играх в Токио бразильский легкоатлет завоевал бронзу. Также на его счету серебро чемпионата мира 2022 года в помещении.
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