Олимпийский чемпион из России получил нелепую дисквалификацию: год за вручение медалей

Впрочем, Андрею Сильнову уже всё равно. Возвращаться в большой спорт он явно не собирается.

9 мая 2023 года поклонников российской лёгкой атлетики взволновала необычная новость. Заголовок-то уже привычный для нашего спорта: «Олимпийскому чемпиону из России продлили дисквалификацию на целый год», а вот суть новости, причина нового наказания – не банальна.

Победитель Олимпиады 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов изначально был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года с 7 апреля 2021-го. То есть в большой спорт он вроде бы мог вернуться весной 2025 года. Но срок отстранения продлили на год. И нет, в деле Сильнова не вскрылись какие-то новые обстоятельства или эпизоды. Наказание ужесточили из-за того, что 11 августа 2021-го он принял участие в молодёжном турнире в качестве официального лица – награждал спортсменов.

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Согласно изначальному решению Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), Сильнову было запрещено участвовать в любом качестве в любых мероприятиях, санкционированных организацией-членом федерации World Athletics. И участие в церемонии награждения нарушает одно из правил антидопингового кодекса.

С формальной точки зрения это решение вполне понятно: ну не должен человек, дисквалифицированный за нарушения в сфере антидопинга, награждать спортсменов (особенно молодых) на официальных стартах.

С другой стороны, по-человечески оправдать такое нелепое нарушение тоже можно. Дело в том, что турнир, который посетил дисквалифицированный чемпион, был посвящён памяти его тренера Евгения Загорулько, скончавшегося в апреле 2021-го. По всей видимости, Сильнова пригласили почтить память своего любимого наставника. Но, как это порой случается в нашей лёгкой атлетике, не подумали о последствиях. Или подумали, но махнули рукой.

А АIU рукой не махнул. Получив документальные свидетельства (в том числе многочисленные фотографии с мероприятия), орган продлил отстранение Сильнова. Для самого спортсмена ничего страшного в этом нет, поскольку ему уже 38 лет и он давно завязал с большим спортом и ещё до получения четырёхлетнего бана занимался административной работой. А вот очередное, пусть и незначительное пятно на репутации российской лёгкой атлетики, взявшей путь к тотальному очищению, к сожалению, появилось.