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Кэти Ледеки превзошла рекорд Майкла Фелпса по числу индивидуальных золотых медалей на ЧМ

Кэти Ледеки превзошла рекорд Майкла Фелпса по числу индивидуальных золотых медалей на ЧМ
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Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала золото на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония).

Результат 26-летней американки составил 8 минут 8,87 секунды. Второе место заняла представительница Китая Ли Бинцзе, уступившая победительнице 4,44 секунды. Третье место в этих соревнованиях заняла австралийская спортсменка Ариарне Титмус (+4,72).

Эта золотая медаль стала 16-й для Ледеки в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах мира по водным видам спорта. По этому показателю пловчиха обошла своего соотечественника Майкла Фелпса, на счету которого 15 наград высшего достоинства.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля.

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