Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 29 июля

В субботу, 29 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), было разыграно семь комплектов медалей: в плавании и мужском водном поло.
Результаты финалов чемпионата мира по водным видам спорта 29 июля
Водное поло. Мужчины
1. Венгрия.
2. Греция.
3. Испания.
Плавание. Женщины. Баттерфляй. 50 м
1. Сара Шёстрем (Швеция) – 24,77.
2. Юйфэй Чжан (Китай) – 25,05.
3. Гретчен Уолш (США) – 25,46.
Мужчины. Вольный стиль. 50 м
1. Кэмерон Макэвой (Австралия) – 21,06
2. Джек Алекси (США) – 21,57
3. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 21,58
Мужчины. Баттерфляй. 100 м
1. Максим Груссе (Франция) – 50,14.
2. Джошуа Линдо Эдвардс (Канада) – 50,34.
3. Дэйр Роуз (США) – 50,46.
Женщины. Спина. 200 м
1. Кейли Маккеоун (Австралия) – 2.03,85.
2. Реган Смит (США) – 2.04,94.
3. Сювэй Пэн (Китай) – 2.06,74
Женщины. Вольный стиль. 800 м
1. Кэти Ледеки (США) – 8.08,87.
2. Ли Бинцзе (Китай) – 8.13,31.
3. Ариарне Титмус (Австралия) – 8.13,59.
Микст. Вольный стиль. Эстафета 4х100 м
1. Австралия – 3.18,83.
2. США – 3.20,82.
3. Великобритания – 3.21,68.
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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