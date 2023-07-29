Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 29 июля

В субботу, 29 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), было разыграно семь комплектов медалей: в плавании и мужском водном поло.

Результаты финалов чемпионата мира по водным видам спорта 29 июля

Водное поло. Мужчины

1. Венгрия.

2. Греция.

3. Испания.

Плавание. Женщины. Баттерфляй. 50 м

1. Сара Шёстрем (Швеция) – 24,77.

2. Юйфэй Чжан (Китай) – 25,05.

3. Гретчен Уолш (США) – 25,46.

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Кэмерон Макэвой (Австралия) – 21,06

2. Джек Алекси (США) – 21,57

3. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 21,58

Мужчины. Баттерфляй. 100 м

1. Максим Груссе (Франция) – 50,14.

2. Джошуа Линдо Эдвардс (Канада) – 50,34.

3. Дэйр Роуз (США) – 50,46.

Женщины. Спина. 200 м

1. Кейли Маккеоун (Австралия) – 2.03,85.

2. Реган Смит (США) – 2.04,94.

3. Сювэй Пэн (Китай) – 2.06,74

Женщины. Вольный стиль. 800 м

1. Кэти Ледеки (США) – 8.08,87.

2. Ли Бинцзе (Китай) – 8.13,31.

3. Ариарне Титмус (Австралия) – 8.13,59.

Микст. Вольный стиль. Эстафета 4х100 м

1. Австралия – 3.18,83.

2. США – 3.20,82.

3. Великобритания – 3.21,68.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.