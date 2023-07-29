Беленюк: FIE намеренно совершила провокацию, сведя Харлан в первом бою с россиянкой

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк назвал провокацией Международной федерации фехтования (FIE) встречу украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой в первом раунде соревнований саблисток на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Украинцы получили разрешение выступать на одних соревнованиях с россиянами только накануне этого поединка.

«С моей точки зрения Международная федерация фехтования намеренно совершила провокацию, сведя Ольгу в первом бою с представительницей России. В преддверии этого, когда ещё действовал приказ на запрет, наш спортсмен Игорь Рейзлин тоже должен был выступать с представителем РФ.

Я не верю в чудеса, когда из такого количества спортсменов в своих видах оружия первые бои приходятся на россиян. Думаю, это было сделано специально, чтобы спровоцировать Ольгу на то, чтобы она пожала руку, чтобы был прецедент.

Мы видим за поведением Смирновой, что она нагло выходила и требовала пожать ей руку. Она понимает ситуацию, читает новости. Потом ещё вынесли стул, где она просидела 50 минут.

На первом этапе всё завершилось в пользу украинки, апелляция была отклонена, но затем вмешались третьи силы. До недавних пор федерацию возглавлял Усманов, и я думаю, что влияние РФ на этот институт достаточно велико. Усманов финансировал компанию, его влияние осталось. И почему-то перед следующим боем Ольге сказали, что либо она жмёт руку, либо её снимают с соревнований. Она отказалась пожать руку», – цитирует Беленюка ua.tribuna.com.