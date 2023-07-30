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«Невероятная». Пегула отреагировала на рекорд пловчихи Ледеки по числу золотых медалей ЧМ

«Невероятная». Пегула отреагировала на рекорд пловчихи Ледеки по числу золотых медалей ЧМ
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Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала рекорд американской пловчихи Кэти Ледеки.

Напомним, накануне, 29 июля, Ледеки завоевала золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония) на дистанции 800 метров вольным стилем. Это золото стало 16-м в коллекции американской пловчихи с индивидуальных соревнований на мировых первенствах. По этому показателю Ледеки обошла другого знаменитого американского пловца Майкла Фелпса, на счету которого 15 личных золотых наград.

«Невероятная», — написала Пегула в социальных сетях.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля. На текущем мировом первенстве Ледеки завоевала две золотые медали.

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