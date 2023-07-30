«Невероятная». Пегула отреагировала на рекорд пловчихи Ледеки по числу золотых медалей ЧМ

Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала рекорд американской пловчихи Кэти Ледеки.

Напомним, накануне, 29 июля, Ледеки завоевала золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония) на дистанции 800 метров вольным стилем. Это золото стало 16-м в коллекции американской пловчихи с индивидуальных соревнований на мировых первенствах. По этому показателю Ледеки обошла другого знаменитого американского пловца Майкла Фелпса, на счету которого 15 личных золотых наград.

«Невероятная», — написала Пегула в социальных сетях.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля. На текущем мировом первенстве Ледеки завоевала две золотые медали.