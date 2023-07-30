Харлан принесла команде Украины победу в драматичном матче с США в 1/4 финала ЧМ

Женская сборная Украины пробилась в полуфинал командного турнира на чемпионате мира – 2023 по фехтованию, который проходит в Милане (Италия).
В четвертьфинале украинки в тяжелейшей борьбе одолели сборную США. На старте встречи сборной Украины удалось отыграться со счёта 11:20. Уже под конец украинки вели с преимуществом 35:30, однако упустили его (39:40). В итоге встреча завершилась со счётом 45:44 в пользу Украины, победный укол нанесла ставшая в последние дни скандально известной саблистка Ольга Харлан.
Напомним, изначально Харлан была дисквалифицирована с ЧМ из-за скандальной ситуации в матче личного турнира с россиянкой Анной Смирновой – украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако после волны критики Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию.
За выход в полуфинал чемпионата мира сборная Украины сразится с командой Франции (первый номер посева). В другом полуфинале сойдутся Венгрия и Южная Корея.
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