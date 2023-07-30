Сборная Украины с Харлан не сумела пробиться в финал командного турнира на чемпионате мира

Женская сборная Украины не сумела пробиться в финал командного турнира на чемпионате мира – 2023 по фехтованию, который проходит в Милане (Италия). В составе команды выступила ставшая в последние дни скандально известной саблистка Ольга Харлан.
В полуфинале украинки со счётом 32:45 уступили фавориткам соревнований, сборной Франции.
Согласно регламенту, украинок ждёт матч за бронзовые медали. Им будет противостоять команда Южной Кореи, которая в своём полуфинале уступила венгеркам со счётом 39:45.
Напомним, изначально Харлан была дисквалифицирована с ЧМ из-за скандальной ситуации в матче личного турнира с россиянкой Анной Смирновой – украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако после волны критики Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию.
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