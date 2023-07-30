Американские пловчихи завоевали золото в эстафете 4х100 м комплексом на ЧМ-2023

Женская команда США заняла первое место в эстафете 4х100 метров комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония).

Сборная США, в составе которой выступили Реган Смит, Лилли Кинг, Гретчен Уолш и Кейт Дугласс, финишировала с результатом 3 минуты 52,08 секунды. На втором месте расположилась команда Австралии, которую представили Кейли Маккеоун, Эбби Харкин, Эмма Маккеон и Молли О'Кэллахан. Австралийские спортсменки отстали от лидеров на 1,29 секунды. Третье место заняли канадские пловчихи Кайли Масс, Софи Энгус, Маргарет Макнил и Саммер Макинтош. Их отставание от победительниц составило 2,04 секунды.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта завершился сегодня, 30 июля. Победу в медальном зачёте одержала сборная Китая, завоевавшая 39 наград (19 золотых медалей).