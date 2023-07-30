Стало известно, во сколько государству обойдётся проведение Всемирных игр дружбы

Проведение Всемирных игр дружбы обойдётся государству в 8,3 млрд рублей, сообщает Baza. Соревнования должны принять Москва и Екатеринбург с 15 по 29 сентября 2024 года. В их программу войдут 27 видов спорта – 22 олимпийских и 5 неолимпийских.

По информации Baza, Министерство спорта подсчитало, что на Всемирные игры придётся потратить 8,3 млрд рублей: 3,3 млрд из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а всё остальное — из других источников.

Напомним, в 2024 году в Париже (Франция) пройдут летние Олимпийские игры. На данный момент достоверно неизвестно, примут ли в них участие российские спортсмены.

Всемирные игры дружбы, по предварительной информации, будут проводить каждые четыре года.