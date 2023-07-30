Стало известно, во сколько государству обойдётся проведение Всемирных игр дружбы
Поделиться
Проведение Всемирных игр дружбы обойдётся государству в 8,3 млрд рублей, сообщает Baza. Соревнования должны принять Москва и Екатеринбург с 15 по 29 сентября 2024 года. В их программу войдут 27 видов спорта – 22 олимпийских и 5 неолимпийских.
По информации Baza, Министерство спорта подсчитало, что на Всемирные игры придётся потратить 8,3 млрд рублей: 3,3 млрд из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а всё остальное — из других источников.
Напомним, в 2024 году в Париже (Франция) пройдут летние Олимпийские игры. На данный момент достоверно неизвестно, примут ли в них участие российские спортсмены.
Всемирные игры дружбы, по предварительной информации, будут проводить каждые четыре года.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
16:29
-
16:20
-
16:13
-
15:21
-
15:00
-
14:38
-
13:48
-
13:45
-
13:32
-
12:28
-
11:16
-
10:59
-
10:04
- 29 июля 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:52
-
22:08
-
21:58
-
21:41
-
21:39
-
20:35
-
19:57
-
18:54
-
18:47
-
18:33
-
18:00
-
17:40
-
16:50
-
16:33
-
16:00
-
15:44
-
15:42
-
15:00
Партнерский контент