Воллеринг стала чемпионкой «Тур де Франс», Дронова — 21-я

Сегодня, 30 июля, состоялся последний, восьмой этап женской веломногодневки «Тур де Франс», по итогам которого определилась тройка призёров. Финальный этап выиграла представительница Швейцарии Марлен Рёссер из команды SD Worx.

Победительницей элитной веломногодневки стала спортсменка из Нидерландов Деми Воллеринг, которая на предыдущем этапе отыграла сразу шесть позиций.

Единственная представительница России Тамара Дронова финишировала 38-й, отстав на 2 минуты и 41 секунду, в общем зачёте она поднялась на 21-е место.

Велошоссе. Женский «Тур де Франс». Восьмой этап. Поу-Поу, 22,6 км

1. Марлен Рёссер (Швейцария, SD Worx) – 29.15.

2. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx — Protime) +0.10.

3. Лотте Копецки (Бельгия, SD Worx — Protime) +0.38…

38. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +2.41.

Общий зачёт после восьми этапов

1. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx — Protime) – 25:17.35.

2. Катажина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) – отставание 3.03.

3. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) +3.03…

21. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +19.18.