Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Воллеринг стала чемпионкой «Тур де Франс», Дронова — 21-я

Воллеринг стала чемпионкой «Тур де Франс», Дронова — 21-я
Комментарии

Сегодня, 30 июля, состоялся последний, восьмой этап женской веломногодневки «Тур де Франс», по итогам которого определилась тройка призёров. Финальный этап выиграла представительница Швейцарии Марлен Рёссер из команды SD Worx.

Победительницей элитной веломногодневки стала спортсменка из Нидерландов Деми Воллеринг, которая на предыдущем этапе отыграла сразу шесть позиций.

Единственная представительница России Тамара Дронова финишировала 38-й, отстав на 2 минуты и 41 секунду, в общем зачёте она поднялась на 21-е место.

Велошоссе. Женский «Тур де Франс». Восьмой этап. Поу-Поу, 22,6 км

1. Марлен Рёссер (Швейцария, SD Worx) – 29.15.
2. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx — Protime) +0.10.
3. Лотте Копецки (Бельгия, SD Worx — Protime) +0.38…
38. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +2.41.

Общий зачёт после восьми этапов
1. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx — Protime) – 25:17.35.
2. Катажина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) – отставание 3.03.
3. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) +3.03…
21. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +19.18.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023