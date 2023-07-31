Ян Непомнящий сохранил пятое место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), обновлённая версия которого опубликована на сайте организации. В активе Непомнящего 2779 очков.

Лидирует в рейтинге норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, на счету которого 2835 очков. Второе место занимает американец Хикару Накамура (2787), на третьей позиции располагается его соотечественник Фабиано Каруана (2782). Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2780) остался на четвёртой строчке рейтинга.

В топ-20 входят также россияне Сергей Карякин (12-е место, 2750 очков) и Александр Грищук (18-е, 2736). Никита Витюгов с 2720 очками располагается на 25-й позиции, Даниил Дубов (2716) — на 26-й.