Матыцин назвал направления сотрудничества с Африкой в области спорта

Министр спорта России Олег Матыцин назвал направления сотрудничества с Африкой в сфере физической культуры и спорта.
«Считаю, что перспективы очень широкие. В рамках форума «Россия — Африка» прошла сессия «Спорт: мост дружбы России и Африки». Мы определили три основных направления взаимодействия. Первое — это подготовка кадров в области физической культуры и спорта в наших вузах, их 14. Имею в виду получение высшего образования представителями стран Африки.
Второе направление — это проведение совместных учебно-тренировочных сборов, подготовка специалистов, тренеров и спортсменов на наших федеральных базах. И третье — это массовый спорт. Мы видим, что проблема формирования культуры здорового образа жизни существует во всех странах. И в России сейчас активно развивается такой проект, как ГТО, возрождённый в 2014 году по инициативе президента. Мы предлагаем нашим коллегам из африканских стран это взять на вооружение. И первым предложением было формирование площадок ГТО в посольствах Российской Федерации в африканских странах», — приводят слова Матыцина «Известия».
- 1 августа 2023
-
11:22
-
10:51
-
09:58
- 31 июля 2023
-
23:18
-
22:44
-
22:27
-
21:57
-
20:54
-
20:32
-
19:49
-
19:19
-
18:44
-
18:30
-
18:12
-
17:40
-
16:51
-
16:35
-
15:38
-
14:24
-
13:37
-
11:53
-
11:48
-
11:38
-
10:46
-
10:18
-
10:04
-
09:00
-
05:00
- 30 июля 2023
-
21:42
-
20:55
-
20:03
-
19:21
-
18:47
-
18:25
-
18:22