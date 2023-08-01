Матыцин назвал направления сотрудничества с Африкой в области спорта

Министр спорта России Олег Матыцин назвал направления сотрудничества с Африкой в сфере физической культуры и спорта.

«Считаю, что перспективы очень широкие. В рамках форума «Россия — Африка» прошла сессия «Спорт: мост дружбы России и Африки». Мы определили три основных направления взаимодействия. Первое — это подготовка кадров в области физической культуры и спорта в наших вузах, их 14. Имею в виду получение высшего образования представителями стран Африки.

Второе направление — это проведение совместных учебно-тренировочных сборов, подготовка специалистов, тренеров и спортсменов на наших федеральных базах. И третье — это массовый спорт. Мы видим, что проблема формирования культуры здорового образа жизни существует во всех странах. И в России сейчас активно развивается такой проект, как ГТО, возрождённый в 2014 году по инициативе президента. Мы предлагаем нашим коллегам из африканских стран это взять на вооружение. И первым предложением было формирование площадок ГТО в посольствах Российской Федерации в африканских странах», — приводят слова Матыцина «Известия».