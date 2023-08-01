Матыцин: проводим Игры БРИКС и Игры дружбы не в качестве несогласия с МОК

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что проведение международных соревнований на территории страны не является проявлением несогласия с Международным олимпийским комитетом (МОК).
«Идея Игр БРИКС поддержана президентом Российской Федерации. Сейчас будет сформирован организационный комитет. Проведение Игр планируется в июне 2024 года в Казани по 25 видам спорта. Также планируются Игры дружбы, которые должны пройти в сентябре следующего года в Москве и Екатеринбурге.
Но мы их хотим провести не в качестве какого-то антагонизма или демонстрации несогласия с политикой МОК. Об этом уже говорил президент: мы самодостаточная страна с многовековой историей, с победными спортивными традициями. И мы должны прежде всего думать о самих себе, о состоянии нашей национальной системы спорта, о благополучии и социальных гарантиях для наших спортсменов. Названные выше соревнования всё это предоставляют.
И, конечно, стоит отметить Игры Будущего — это не совсем олимпийский формат. Но, как известно, решением нашего президента они также пройдут в Казани — в феврале 2024 года. Это новая инициатива, демонстрирующая, что Россия — очень креативная и открытая страна, которая думает о будущем. Потому что это поиск путей взаимодействия классического спорта и киберспорта, чем сегодня так увлечена молодёжь», — приводят слова Матыцина «Известия».
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