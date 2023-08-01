World Athletics не планирует возвращать российских и белорусских спортсменов
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Международная легкоатлетическая федерация (World Athletics) не планирует менять позицию по российским и белорусским спортсменам. Об этом сообщил президент организации Себастьян Коу.
«Мы высказались вполне определённо. Решение, принятое советом, которое, как мы считаем, было наилучшим в интересах спорта, остаётся прежним», — приводит слова Коу L'Equipe.
Коу также отметил, что в World Athletics создана рабочая группа, которая следит за событиями, происходящими на Украине. Себастьян заявил, что текущая ситуация не позволяет принять решение о допуске спортсменов из России и Беларуси.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.
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