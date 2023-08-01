Гатауллин: в лёгкой атлетике африканские страны нам точно не помогут

Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года по прыжкам с шестом Родион Гатауллин высказался о сотрудничестве с африканскими странами в области спорта.

«В каком виде спорта нам могут помочь африканские страны? Каким образом? Отдадут своих спортсменов, игроков, тренеров? В лёгкой атлетике это точно не сработает, и они нам не помогут. Кроме нас самих, никто не поможет. Хорошо ли у нас всё с лёгкой атлетикой? Нет, не хорошо, но помочь нам в этом никто не может. В целом в наших условиях любое спортивное международное взаимодействие будет положительно влиять на нас. Возможность выступать в Африке, Азии и других континентах — хорошо!» — сказал Гатауллин в интервью Legalbet.

Ранее в Санкт-Петербурге прошёл саммит «Россия — Африка».