Гатауллин: в лёгкой атлетике африканские страны нам точно не помогут
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Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года по прыжкам с шестом Родион Гатауллин высказался о сотрудничестве с африканскими странами в области спорта.
«В каком виде спорта нам могут помочь африканские страны? Каким образом? Отдадут своих спортсменов, игроков, тренеров? В лёгкой атлетике это точно не сработает, и они нам не помогут. Кроме нас самих, никто не поможет. Хорошо ли у нас всё с лёгкой атлетикой? Нет, не хорошо, но помочь нам в этом никто не может. В целом в наших условиях любое спортивное международное взаимодействие будет положительно влиять на нас. Возможность выступать в Африке, Азии и других континентах — хорошо!» — сказал Гатауллин в интервью Legalbet.
Ранее в Санкт-Петербурге прошёл саммит «Россия — Африка».
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