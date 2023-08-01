Панкратов: сейчас у нас лучшее поколение в плавании за всю историю

Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Денис Панкратов поделился мнением о текущем состоянии сборной России по плаванию.

«Кто ярко проявил себя на Кубке России? Если смотреть по лучшим результатам, то это не десятки, — сотни людей. Если говорить о сравнении с чемпионатом мира, это, конечно, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Олег Костин, которому до победного результата чемпионата мира не хватило 0,03 секунды. Не потерялись такие люди, как Мартин Малютин, Кирилл Пригода, Анна Егорова. По сути вся национальная сборная была бы готова хорошо выступить на чемпионате мира. Илья Бородин здесь стоит отдельно — ему не хватает конкуренции. Он начинает привыкать плавать в одиночестве, но если бы была конкуренция, результаты были бы разительно лучше.

Если бы сейчас допустили на Олимпиаду, ребята бы сделали качественный скачок. Я помню, какая апатия была в рядах сборной, когда они поняли, что международных стартов не будет. Обратный эффект был бы значительно сильнее. И, конечно, нужно отдельно упомянуть эстафеты. Плотность результатов у нас высокая, мы бы были опасны для наших конкурентов в эстафетах.

Объективно у нас лучшее поколение в плавании за всю историю. Было несколько волн. Конец 70-80-х — у них была Олимпиада в Москве, которую ставят под сомнение, и отсутствие Олимпиады в 1984-м. Следующее сильное поколение пришлось на момент развала СССР — выступили под белым флагом, без гимна. Был всплеск в 2000-х, но ребятам катастрофически не везло — они остались без золота Игр, будучи рекордсменами и многократными чемпионами мира. И нынешнее поколение, которое готово сгребать половину плавательной программы. Но опять очередные обстоятельства. Насколько это поколение сойдёт, так и не став олимпийскими чемпионами, — основная головная боль для всех», — приводит слова Панкратова «Матч ТВ».