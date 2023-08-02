Администрация Волгограда отозвала иск против Елены Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева полностью погасила задолженность перед администрацией Волгограда. В связи с этим муниципалитет города отозвал иск против спортсменки.

«Исинбаева оплатила образовавшуюся задолженность за пользование земельным участком, на котором расположена парковка, до вынесения судебного решения по исковому требованию. В связи с этим иск к ней был отозван муниципалитетом Волгограда», — приводит слова представителя администрации города «РИА Новости Спорт».

Напомним, об иске против Исинбаевой стало известно в июле текущего года. Спортсменка не заключила с муниципалитетом договор и не платила за аренду земли, на которой установлены парковочные места, с 2019 года. Общая сумма исковых требований составила более 124 тыс. рублей.