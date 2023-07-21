Правительство Волгоградской области подало в суд на Елену Исинбаеву

Правительство Волгоградской области подало иск в суд о взыскании с олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой долгов за парковку, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, в иске речь идёт о двух парковочных местах, которые принадлежат спортсменке, однако земля, на которой установлены эти места, находится в собственности муниципалитета Волгограда. Для пользования парковочными местами их владельцы обязаны заключать с муниципалитетом договор и платить за аренду. Сообщается, что Исинбаева не подписывала документов и не переводила арендную плату с 2019 года. Таким образом, задолженность спортсменки за этот период составила 27 400 рублей.

Ранее Исинбаева подверглась критике после своих слов о номинальности российских воинских званий и государственных наград.