«Здесь безопаснее». Южноафриканский регбист рассказал, почему ему нравится жить в России

Южноафриканский регбист Франсуа Эстерхёйзен, который четвёртый год выступает за «Енисей-СТМ», рассказал, почему ему нравится жить в России.
«По моему мнению, Россия чуть лучше подходит для жизни с детьми. Здесь безопаснее. У меня здесь семья, и Россия давно стала мне домом.
Какой город комфортнее всего? Москва – крайне загруженный, но прекрасный город. Красноярск поспокойнее, но здесь далеко не всегда чистый воздух, ну и зимой бывает очень тяжело с маленькими детьми, так что мне сложно сказать. Если говорить с точки зрения туриста, то я выбираю Москву или Сочи», — сказал Эстерхёйзен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Франсуа Эстерхёйзеном можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 3 августа, в 8:00.
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