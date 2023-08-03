«Россия давно стала мне домом». История африканского регбиста, обосновавшегося в Сибири

В последние дни выпуски новостей пестрят сообщениями об укреплении отношений России и Африки. В спорте связей нашей страны с этим континентом не так уж много, но они есть. Наиболее прочные – в регби. Российское регби в последнее время укрепляют атлеты из ЮАР, и это идёт нам на пользу.

Франсуа Эстерхёйзен перебрался в Россию еще в 2019 году и за несколько сезонов успел сменить три клуба. Сейчас 27-летний нападающий выступает за «Енисей-СТМ», с которым совсем недавно – в середине июня – играл в финале чемпионата страны, но уступил титул пензенскому «Локомотиву».

Однако уже 7 августа красноярцы стартуют в новом розыгрыше национального первенства. В преддверии старта нового для «Енисея» сезона Эстерхёйзен рассказал «Чемпионату» о жизни и работе в России и о планах на будущее.

«Я толком ничего не знал о России»

– Франсуа, вы в России с 2019 года. А как вы вообще оказались в российском клубе? Что знали о России до переезда сюда?

– Мой контракт с предыдущим клубом в ЮАР закончился. Мне позвонил друг и спросил, не хочу ли я поиграть в России. Я ответил согласием и всего две недели спустя уже играл за ЦСКА. Всё очень быстро произошло.

Если честно, то я толком ничего не знал тогда ни о России, ни о российском регби. Ну, знал, что там типа очень холодно, вот и всё (смеётся). Но я довольно сильно удивился, даже был в некотором шоке, что ли, когда понял, насколько огромные в России города, особенно Москва.

– Вашим первым клубом в России был столичный ЦСКА, более чем амбициозный коллектив, который в 2021-м планировал выиграть чемпионат России, а в итоге команда снялась за пару дней до старта сезона. Что, на ваш взгляд, пошло не так?

– Да, ЦСКА был очень молодой и заряженной командой с замечательными молодыми игроками, желавшими работать — и работать много. И мы работали, работали тяжело и много, но, думаю, основная проблема заключалась в том, что на большинстве позиций нам просто не хватало опыта.

Франсуа Эстерхёйзен Фото: enisei-stm.ru

– После ЦСКА вы очутились в столичном «Динамо». Что можете про этот коллектив рассказать?

– Я провел в «Динамо» год, и за этот год с командой работали два разных главных тренера. Оба, к слову, из ЮАР, что было довольно здорово.

Когда я думаю про «Динамо» сейчас, спустя некоторое время, то мне кажется, что проблемы там были абсолютно такие же, как и в ЦСКА: огромное количество молодых парней с горящими глазами, с желанием тяжело и много работать, но с очень скромным игровым опытом. Этот опыт может прийти лишь со временем. Я продолжаю наблюдать за «Динамо», и сейчас оно очень и очень неплохо выглядит, там есть молодые игроки из ЦСКА, которые заметно прибавили.

– Если ЦСКА и «Динамо» были хоть и амбициозными, но аутсайдерами, то ваш новый клуб, «Енисей-СТМ», на момент вашего перехода был многократным и действующим чемпионом России. С какими мыслями подписывали контракт? Что бы вы назвали причиной таких результатов команды?

– Переходя в «Енисей-СТМ», я твёрдо знал, что придётся работать намного больше, чем до этого, потому что, будучи легионером в этой команде, придётся быть на голову выше простого средненького игрока. Я имею в виду, что в этой команде много первоклассных местных игроков, и с такой конкуренцией приходится очень непросто. Но мне было очень интересно попасть в эту команду, я был крайне воодушевлён, переходя в этот по-настоящему великий клуб с такой богатой культурой побед.

Первое, что просто бросилось в глаза – это то, с каким уважением все относятся не только к главному тренеру (Александру Первухину. – Прим. «Чемпионата»), хотя к нему, конечно, в первую очередь, но и ко всем в клубе, к менеджерскому составу. Лично я думаю, что победы «Енисея» начинаются с главного тренера и того, насколько глубоко он знает своих игроков: все сильные и слабые стороны. Он много делает для того, чтобы игроки становились лучше, прогрессировали и знали, что конкретно им нужно делать, когда они оказываются на поле.

«Уровень чемпионата России становится всё выше»

– Почему «Енисей-СТМ» проиграл «Локомотиву» в финале чемпионата России по регби – 2022/2023?

– Об этом матче может быть множество мнений, и множество причин могло стать причиной поражения. Я думаю, мы очень прилично сыграли в первой половине встречи, а вот на вторую вышли чересчур расслабленными, что ли. Ну и пара спорных штрафных не в нашу пользу, о которых можно ещё поговорить, в общем-то, и стоила нам победы в этом финале.

– Новый сезон вот-вот начнется. Разумеется, «Енисей-СТМ» постарается вернуть себе чемпионское звание. Как идёт подготовка? Что можете сказать про новичков команды?

– Готовимся. А среди новичков есть и трое парней из ЮАР.

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– Вы застали в России времена, когда сезон шёл по системе «весна-осень», потом «осень-весна» (Федерация регби России уже приняла решение к постепенному возвращению к системе «весна-осень». – Прим. «Чемпионата»). Вам как комфортнее играть?

– Если честно, то для меня это вообще не важно. Мы все профессионалы и должны с полной самоотдачей работать весь год, даже во время отпуска, чтобы, когда бы ни начался новый сезон, быть готовыми на все сто.

– Вы играете на позициях хукера и фланкера, но в это же время заносите чуть ли не как четвертные. В чём секрет?

– Независимо от того, выхожу я на позиции хукера или фланкера, лично для меня всегда приятно натянуть регбийку и очутиться на поле, чтобы выразить себя, показать то, кем я являюсь.

Франсуа Эстерхёйзен Фото: enisei-stm.ru

– С каждым годом всё больше игроков и других южноафриканских регбийных специалистов едут в Россию. Здесь лучше условия?

– Да, здесь довольно приятно играть, отличная инфраструктура, да и уровень чемпионата каждый год становится всё выше и выше!

– Не так давно сборная России проиграла «Барбарианс». Вы занесли пару попыток, и команда легионеров выглядела на голову выше россиян. Как думаете, такое большое количество сильных иностранцев в чемпионате не создаст проблем молодым игрокам с российским гражданством?

– Я думаю, это, наоборот, только поможет молодым игрокам с российским гражданством прогрессировать. Чтобы становиться лучше, нужно играть с хорошими игроками и против них.

«Москва – загруженный, но прекрасный город»

– Ранее вы говорили, что находитесь в процессе получения российского гражданства. Это как-то связано с игровой карьерой?

– Нет. У меня здесь семья, и Россия давно стала мне домом.

– У вас русская жена, есть дети. Где, как вам кажется, лучше растить детей? На каком языке говорите дома?

– По моему мнению, Россия чуть лучше подходит для жизни с детьми. Здесь безопаснее. Мы говорим на трёх языках: африкаанс, английском и русском. Дома чаще всего используем английский.

Франсуа Эстерхёйзен Фото: enisei-stm.ru

– Вы пожили в Москве и Красноярске, побывали в других городах России. Где вам комфортнее?

– Москва – крайне загруженный, но прекрасный город. Красноярск поспокойнее, однако здесь далеко не всегда чистый воздух, ну и зимой бывает очень тяжело с маленькими детьми, так что мне сложно сказать. Если говорить с точки зрения туриста, то я выбираю Москву или Сочи.

– Россия сейчас находится под санкциями и отстранена от участия в международных соревнованиях. ЮАР также довольно долго находилась в подобной спортивной изоляции. Сборной России по регби на сегодняшний день не с кем играть, кроме «Барбарианс». У клубов также нет возможности выступать в еврокубках. Как долго, на ваш взгляд, придется России возвращаться обратно на уровень хотя бы «второго эшелона» мирового регби после того, как появится возможность снова играть?

– Ну, скоро пара южноафриканцев сможет выступать за сборную России. И я думаю, за эти годы сборная только прибавит.