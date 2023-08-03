«Это поможет молодым российским игрокам». Эстерхёйзен — о матче сборной и «Барбарианс»

Южноафриканский регбист Франсуа Эстерхёйзен, который четвёртый год выступает за «Енисей-СТМ», поделился мнением о матче сборной России и командой легионеров «Барбарианс».

«Думаю, это, наоборот, только поможет молодым игрокам с российским гражданством прогрессировать. Чтобы становиться лучше, нужно играть с хорошими игроками и против них», – сказал Эстерхёйзен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

25 июня в Москве национальная команда под руководством Александра Первухина сыграла со сборной легионеров PARI Чемпионата России по регби – российскими «Барбарианс», победу в матче одержали гости встречи со счётом 57:14 (26:7).

В октябре прошлого года соперники уже встречались в Волгограде, и тогда со счётом 22:21 сильнее оказалась сборная легионеров.