Многократный призёр чемпионатов мира Антонина Кривошапка получила травму на чемпионате России в Челябинске, который стартовал сегодня, 3 августа.
В предварительном забеге на 400 м спортсменка, представляющая Волгоградскую область, покинула дорожку только с помощью тренеров и медицинского персонала. Она была одним из претендентов на медаль, лучший результат этого сезона у легкоатлетки – 52.25, а личный рекорд спортсменки – 49.16.
Фото: Скриншот трансляции
На чемпионате России в Чебоксарах четырёхкратный призёр чемпионатов мира Антонина Кривошапка стала второй, уступив Полине Миллер, представляющей Краснодарский и Алтайский край.
Чемпионат России по лёгкой атлетике стартовал в Челябинске сегодня, 3 августа, полуфинальные забеги начнутся завтра в 19:45, финал пройдёт в субботу в 17:20.
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