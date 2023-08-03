Тренер сборной России — о словах Нагорного о завершении карьеры: это настроение пройдёт

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на высказывание олимпийского чемпиона в команде, российского гимнаста Никиты Нагорного, который ранее заявил, что впервые задумался о завершении профессиональной карьеры.
«Это пока только разговоры. Конечно, мы понимаем, что сейчас спортсменам сложно заставлять себя работать, мало мотивации. Всё-таки гимнастика — это сложные и рискованные элементы, не все сейчас настраиваются на это. Тем более у Никиты сейчас много общественной работы, его везде приглашают, у него нет времени на полноценные тренировки, как было раньше. Он тренируется только один раз в день. Ещё он стал папой, то есть за это время много чего произошло в его жизни.
Недавно была контрольная тренировка, он видит, что молодые ребята идут вперёд, усложняются. Может быть, под впечатлением этого у него возникли такие мысли. Но я не думаю, что это серьёзно. Думаю, это настроение у него пройдёт. С его программами, с его сложностью он может выступать ещё не один год. Он парень эмоциональный, очень амбициозный. Сейчас пройдёт Кубок России, и всё будет хорошо», — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».
Напомним, Нагорный — олимпийский чемпион в командных соревнованиях, трёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике. Российские гимнасты на данный момент отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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