Владимир Никитин стал победителем в забеге на 5000 метров на ЧР в Челябинске

Владимир Никитин, представляющий Москву и Пермский край, стал победителем в забеге на 5000 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит с 3 по 6 августа в Челябинске.

Результат спортсмена – 13:19.58, вторым стал спортсмен из Кемеровской области Анатолий Рыбаков, преодолевший дистанцию за 13:34.50, бронзовую награду завоевал легкоатлет, представляющий также Кемеровскую область, Евгений Рыбаков, его результат – 13:34.78.

Сегодня уже завершился забег на 5000 метров у женщин, а также прошла ходьба на 10 000 метров у женщин. Соревнования проходят на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске. На сегодня запланированы финалы в толкании ядра (женщины и мужчины), а также забеги на 100 метров.