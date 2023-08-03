Владимир Никитин стал победителем в забеге на 5000 метров на ЧР в Челябинске
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Владимир Никитин, представляющий Москву и Пермский край, стал победителем в забеге на 5000 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит с 3 по 6 августа в Челябинске.
Результат спортсмена – 13:19.58, вторым стал спортсмен из Кемеровской области Анатолий Рыбаков, преодолевший дистанцию за 13:34.50, бронзовую награду завоевал легкоатлет, представляющий также Кемеровскую область, Евгений Рыбаков, его результат – 13:34.78.
Сегодня уже завершился забег на 5000 метров у женщин, а также прошла ходьба на 10 000 метров у женщин. Соревнования проходят на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске. На сегодня запланированы финалы в толкании ядра (женщины и мужчины), а также забеги на 100 метров.
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