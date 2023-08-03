Снежана Трофимец одержала победу в толкании ядра на ЧР в Челябинске

Легкоатлетка из Москвы Снежана Трофимец стала победительницей в толкании ядра на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит с 3 по 6 августа в Челябинске.

Результат спортсменки – 17 метров 53 сантиметра. Второй стала представительница Москвы и Тверской области Алёна Гордеева, лучшая попытка которой – 17 метров 17 сантиметров. Бронзовую награду завоевала Дарья Шинкевич из Хабаровского края, показавшая результат 16 метров 46 сантиметров.

В рамках соревнований проходит 17-й этап «Королевы российского спорта» в толкании ядра, победу в котором одержала легкоатлетка из Республики Беларусь Алёна Дубицкая, выполнившая попытку на 19 метров 6 сантиметров, второе место у москвички Снежаны Трофимец, третья – Алёна Гордеева из Москвы и Тверской области.