Снежана Трофимец одержала победу в толкании ядра на ЧР в Челябинске

Легкоатлетка из Москвы Снежана Трофимец стала победительницей в толкании ядра на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит с 3 по 6 августа в Челябинске.
Результат спортсменки – 17 метров 53 сантиметра. Второй стала представительница Москвы и Тверской области Алёна Гордеева, лучшая попытка которой – 17 метров 17 сантиметров. Бронзовую награду завоевала Дарья Шинкевич из Хабаровского края, показавшая результат 16 метров 46 сантиметров.
В рамках соревнований проходит 17-й этап «Королевы российского спорта» в толкании ядра, победу в котором одержала легкоатлетка из Республики Беларусь Алёна Дубицкая, выполнившая попытку на 19 метров 6 сантиметров, второе место у москвички Снежаны Трофимец, третья – Алёна Гордеева из Москвы и Тверской области.
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