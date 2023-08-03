Макаренко защитила титул чемпионки страны, дважды превзойдя лучший результат сезона в РФ

Соревнования первого дня чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились финалами в беге на 100 метров. Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич защитили завоёванные в прошлом году титулы чемпионов страны.
Макаренко при этом дважды улучшила принадлежавший ей же лучший результат российского сезона (11,15). В полуфинале Кристина преодолела 100 метров за 11,10 секунды, а в финале – за 11,11.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
100 метров. Женщины
1. Кристина Макаренко (Москва, Красноярский край) – 11,11.
2. Ульяна Баженова (Тамбовская область) – 11,42.
3. Юлия Караваева (Москва) – 11,46.
100 метров. Мужчины
1. Ярослав Ткалич (Москва, Смоленская область) – 10,16.
2. Константин Крылов (Красноярский край) – 10,22.
3. Данила Тен (Краснодарский край, Амурская область) – 10,25.
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