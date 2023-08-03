Карлсен уверенно вышел в 1/32 финала Кубка мира, Мамедьяров покидает турнир

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен уверенно вышел в 1/32 финала соревнований, дважды обыграв в классические шахматы представителя Грузии Левана Панцулая.
Также в следующий раунд вышли россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Пётр Свидлер, американцы Фабиано Каруана и Леньер Домингес, китаец Вэй И, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, азербайджанец Теймур Раджабов и представитель Индии Гукеш Доммараджу. А вот Шахрияр Мамедьяров покидает Кубок мира. В матче 1/64 финала 13-й номер мирового рейтинга сенсационно проиграл гроссмейстеру из Сингапура Тин Цзинъяо со счётом 0,5:1,5.
Хикару Накамура, Аниш Гири, Уэсли Со, Александр Грищук, Михаил Антипов, Арсений Нестеров и Давид Паравян будут вынуждены сыграть тай-брейк, который пройдёт завтра, 4 августа.
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