Колобков назвал абсурдом требование Украины дисквалифицировать саблистку Смирнову

Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков высказался о требовании Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.
В комитете по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины сочли провокационными действия Смирновой после поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане. Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, по правилам фехтования после поединка протянула руку украинке, но наткнулась на выставленную шпагу. Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан, но уже на следующий день разрешила украинке выступить в командном турнире.
«Это является следствием того, что международная федерация сначала приняла верное решение, которое соответствует букве и духу правил, а потом совместно с МОК решила отойти от них. Иначе как абсурдом назвать я это не могу. Думаю, таких заявлений будет ещё много и обсуждать это уже не имеет особого смысла, тем более что чемпионат мира закончился», — приводит слова Колобкова ТАСС.
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