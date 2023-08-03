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Колобков назвал абсурдом требование Украины дисквалифицировать саблистку Смирнову

Колобков назвал абсурдом требование Украины дисквалифицировать саблистку Смирнову
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Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков высказался о требовании Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

В комитете по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины сочли провокационными действия Смирновой после поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане. Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, по правилам фехтования после поединка протянула руку украинке, но наткнулась на выставленную шпагу. Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан, но уже на следующий день разрешила украинке выступить в командном турнире.

«Это является следствием того, что международная федерация сначала приняла верное решение, которое соответствует букве и духу правил, а потом совместно с МОК решила отойти от них. Иначе как абсурдом назвать я это не могу. Думаю, таких заявлений будет ещё много и обсуждать это уже не имеет особого смысла, тем более что чемпионат мира закончился», — приводит слова Колобкова ТАСС.

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