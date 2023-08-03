В Раде требуют пожизненно дисквалифицировать Смирнову, которой не пожала руку Харлан

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодёжи и спорта вынес на обсуждение депутатов проект обращения к правительствам демократических государств, Международному олимпийскому комитету, международным спортивным федерациям об осуждении незаконной дисквалификации Международной федерацией фехтования (FIE) украинской саблистки Ольги Харлан.

Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку после поединка россиянке Анне Смирновой, но на следующий день Ольгу допустили до участия в командных соревнованиях.

«Верховная Рада Украины полностью поддерживает достойный поступок олимпийской чемпионки Ольги Харлан и решительно осуждает позорное решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки, а также призывает FIE: полностью отменить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения, привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения об этой дисквалификации, пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте комитета Рады.

Члены комитета также отметили, что поскольку FIE не отменила дисквалификацию Харлан, а лишь приостановила её действие, подтвердив правильность наказания, то это оставляет возможность для повторения подобных провокаций как в фехтовании, так и в других видах спорта, в правилах которых предусмотрены обязательные рукопожатия или поклоны. Поэтому комитет Рады призывает внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены.