Бегунья из Сомали отреагировала на критику после провального выступления на Универсиаде

Сомалийская легкоатлетка Насра Абукар Али высказалась о критике в свой адрес после провального выступления в квалификационном забеге на 100 метров на Универсиаде-2023.
«Сомалийцы не заслуживают бега. Я продолжала бегать с вывихнутой ногой, но критика людей будет для меня мотивацией. Я девушка и я не беременна. Они сомневались во мне. Но в следующем году я снова буду готова к соревнованиям», — приводит слова спортсменки Allbanaadir.
Напомним, Насра Абукар Али преодолела дистанцию за 21,81 секунды. При этом мировой рекорд у женщин составляет 10,49 секунды. Победительница этого забега финишировала с результатом 11,58 секунды. После выступления легкоатлетка подверглась критике в социальных сетях и на родине, пользователи назвали её худшей спортсменкой в истории.
Летняя Универсиада в Чэнду (Китай) должна была пройти ещё в августе 2021 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена сначала на 2022 год, а затем и на 2023-й.
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