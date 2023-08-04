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Бегунья из Сомали отреагировала на критику после провального выступления на Универсиаде

Бегунья из Сомали отреагировала на критику после провального выступления на Универсиаде
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Сомалийская легкоатлетка Насра Абукар Али высказалась о критике в свой адрес после провального выступления в квалификационном забеге на 100 метров на Универсиаде-2023.

«Сомалийцы не заслуживают бега. Я продолжала бегать с вывихнутой ногой, но критика людей будет для меня мотивацией. Я девушка и я не беременна. Они сомневались во мне. Но в следующем году я снова буду готова к соревнованиям», — приводит слова спортсменки Allbanaadir.

Напомним, Насра Абукар Али преодолела дистанцию за 21,81 секунды. При этом мировой рекорд у женщин составляет 10,49 секунды. Победительница этого забега финишировала с результатом 11,58 секунды. После выступления легкоатлетка подверглась критике в социальных сетях и на родине, пользователи назвали её худшей спортсменкой в истории.

Летняя Универсиада в Чэнду (Китай) должна была пройти ещё в августе 2021 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена сначала на 2022 год, а затем и на 2023-й.

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