Александр Грищук и Екатерина Лагно не смогли выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам

На Кубке мира по шахматам в Баку завершились тай-брейки 1/64 финала мужских соревнований и 1/32 финала женского турнира. По их итогам выйти в следующую стадию смог только Андрей Есипенко.

Результаты тай-брейков с участием российских шахматистов

Аниш Гири (Нидерланды) – Арсений Нестеров 1,5:0,5.

Бардия Данешвар (Иран) – Александр Грищук 4:3

Нильс Гранделиус (Швеция) – Михаил Антипов 1,5:0,5

Эльтадж Сафарли (Азербайджан) – Андрей Есипенко 0:2

Маттиас Блюбаум (Германия) – Давид Паравян ничья 1,5:0,5

Екатерина Лагно – Мари Анн Гомес (Индия) 0,5:1,5

Пары третьего раунда с участием россиян

А. Есипенко – Ф. Вальехо Понс (Испания)

П. Свидлер – Й. ван Форест (Нидерланды).

Д. Дубов – Д. Вокатуро (Италия)

Я. Непомнящий – Р. Мамедов (Азербайджан)

Н. Витюгов – Ф. Беркеш (Венгрия)

А. Горячкина – Д. Дивья (Индия).

П. Шувалова – И. Круш (США)

А. Бивол – Аулия Медина Варда (Индонезия)

О. Баделько – Х. Конеру (Индия)