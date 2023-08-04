Александр Грищук и Екатерина Лагно не смогли выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам

На Кубке мира по шахматам в Баку завершились тай-брейки 1/64 финала мужских соревнований и 1/32 финала женского турнира. По их итогам выйти в следующую стадию смог только Андрей Есипенко.
Результаты тай-брейков с участием российских шахматистов
Аниш Гири (Нидерланды) – Арсений Нестеров 1,5:0,5.
Бардия Данешвар (Иран) – Александр Грищук 4:3
Нильс Гранделиус (Швеция) – Михаил Антипов 1,5:0,5
Эльтадж Сафарли (Азербайджан) – Андрей Есипенко 0:2
Маттиас Блюбаум (Германия) – Давид Паравян ничья 1,5:0,5
Екатерина Лагно – Мари Анн Гомес (Индия) 0,5:1,5
Пары третьего раунда с участием россиян
А. Есипенко – Ф. Вальехо Понс (Испания)
П. Свидлер – Й. ван Форест (Нидерланды).
Д. Дубов – Д. Вокатуро (Италия)
Я. Непомнящий – Р. Мамедов (Азербайджан)
Н. Витюгов – Ф. Беркеш (Венгрия)
А. Горячкина – Д. Дивья (Индия).
П. Шувалова – И. Круш (США)
А. Бивол – Аулия Медина Варда (Индонезия)
О. Баделько – Х. Конеру (Индия)
- 4 августа 2023
-
21:36
-
21:15
-
21:02
-
20:42
-
20:13
-
19:23
-
18:59
-
18:33
-
17:42
-
16:55
-
14:56
-
14:24
-
12:42
-
12:15
-
11:50
-
11:29
-
00:27
- 3 августа 2023
-
23:24
-
22:44
-
22:27
-
19:43
-
18:54
-
18:31
-
18:10
-
17:51
-
16:53
-
16:29
-
16:14
-
16:13
-
15:46
-
15:20
-
15:12
-
14:30
-
14:02
-
13:32