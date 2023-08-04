Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Александр Грищук и Екатерина Лагно не смогли выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам

Александр Грищук и Екатерина Лагно не смогли выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам
Аудио-версия:
Комментарии

На Кубке мира по шахматам в Баку завершились тай-брейки 1/64 финала мужских соревнований и 1/32 финала женского турнира. По их итогам выйти в следующую стадию смог только Андрей Есипенко.

Результаты тай-брейков с участием российских шахматистов

Аниш Гири (Нидерланды) – Арсений Нестеров 1,5:0,5.
Бардия Данешвар (Иран) – Александр Грищук 4:3
Нильс Гранделиус (Швеция) – Михаил Антипов 1,5:0,5
Эльтадж Сафарли (Азербайджан) – Андрей Есипенко 0:2
Маттиас Блюбаум (Германия) – Давид Паравян ничья 1,5:0,5
Екатерина Лагно – Мари Анн Гомес (Индия) 0,5:1,5

Пары третьего раунда с участием россиян

А. Есипенко – Ф. Вальехо Понс (Испания)
П. Свидлер – Й. ван Форест (Нидерланды).
Д. Дубов – Д. Вокатуро (Италия)
Я. Непомнящий – Р. Мамедов (Азербайджан)
Н. Витюгов – Ф. Беркеш (Венгрия)
А. Горячкина – Д. Дивья (Индия).
П. Шувалова – И. Круш (США)
А. Бивол – Аулия Медина Варда (Индонезия)
О. Баделько – Х. Конеру (Индия)

Материалы по теме
Непомнящий эффектно разгромил соперника на Кубке мира. Зачем тот сунулся в Русскую партию?
Непомнящий эффектно разгромил соперника на Кубке мира. Зачем тот сунулся в Русскую партию?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023