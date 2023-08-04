Украина просит отстранить команды Беларуси от международных турниров по пляжному футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с официальным письмом к Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) относительно участия команд Беларуси в международных турнирах.

«Благодарим за отстранение российских команд от международных соревнований по пляжному футболу и обращаемся с просьбой урегулировать формат участия в них представителей Беларуси. В крайнем случае разрешить им участвовать в нейтральном статусе без демонстрации флага, гимна или другой государственной символики», — говорится в письме, опубликованном на сайте УАФ.

Также УАФ считает справедливым следующим шагом полное отстранение белорусских команд от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, как это сделано с российскими коллективами.