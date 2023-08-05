Брат Смирновой, которую Украина требует отстранить, прокомментировал фото в военной форме

Никита Смирнов, брат российской фехтовальщицы Анны Смирновой, рассказал о фотографии в военной форме с сестрой.
Ранее Федерация фехтования Украины потребовала у Международной федерации фехтования (FIE) лишить нейтрального статуса россиянку за поддержку российской армии в социальных сетях, а Верховная Рада Украины призвала организацию пожизненно дисквалифицировать Смирнову.
«Сестра в порядке. Все вопросы задавайте ей, я не решаю. Я хотел в соцсети всем доказать, что я не воюю на СВО, то, что я не контрактник, а обычный срочник, который уже дома. А та фотография была снята в Москве, когда я обратно ехал к себе в часть с выездного караула», — сказал Смирнов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, FIE дисквалифицировала украинку Ольгу Харлан с чемпионата мира из-за отказа пожать руку Смирновой после завершения их поединка на турнире. Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил украинской саблистке лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.
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