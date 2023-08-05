Министр спорта России Матыцин: недружественных стран для нас нет, мы всегда открыты

Министр спорта России Олег Матыцин обратился к сборной России, принимающей участие в Играх стран СНГ. В обращении министр подчеркнул, что соревнования открыты для спортсменов из любых государств, так как недружественных стран для российских атлетов нет.
«С белорусами в это непростое время мы сдружились, проводим и будем проводить около 700 совместных мероприятий, проводим и сборы, и турниры, здесь лучшие в мире спортивные объекты. Надеюсь, что наши друзья будут на них соревноваться. Я уже говорил, что недружественных стран для нас нет, мы всегда открыты.
В российском и белорусском спорте нас колоссально пытаются ограничить. Но мы благодаря таким Играм, Играм БРИКС найдём возможность сделать так, чтобы вы не скучали. Хочу вам пожелать улыбок, здоровья и чтобы у вас и в жизни, и в спорте все было хорошо, в такой красивой форме с гербом нашей страны. А мы постараемся сделать со своей стороны все возможное для этого», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».
Напомним, II Игры стран СНГ проходят в 11 городах Беларуси с 4 по 14 августа. Соревнования проводятся в открытом формате.
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