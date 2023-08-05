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Екатерина Ивонина выиграла чемпионат России в беге на 3000 м с препятствиями

Российская спортсменка Екатерина Ивонина выиграла соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате России 2023 года, который проходит в Челябинске. Также бегунья стала победительницей 17-го этапа «Королевы российского спорта».

Легкоатлетка преодолела дистанцию за 9 минут 17,74 секунды. Второе место заняла представительница Ростовской области Ольга Вовк, результат которой составил 9.21,50. Третьей в забеге финишировала Анна Тропинина, выступающая за Свердловскую область. Её результат составил 9.35,33.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск

3000 м с препятствиями. Женщины

1. Екатерина Ивонина (Московская область — Пермский край) — 9.17,74.

2. Ольга Вовк (Ростовская область) — 9.21,50.

3. Анна Тропинина (Свердловская область) — 9.35,33.