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Екатерина Ивонина выиграла чемпионат России в беге на 3000 м с препятствиями

Екатерина Ивонина выиграла чемпионат России в беге на 3000 м с препятствиями
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Российская спортсменка Екатерина Ивонина выиграла соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате России 2023 года, который проходит в Челябинске. Также бегунья стала победительницей 17-го этапа «Королевы российского спорта».

Легкоатлетка преодолела дистанцию за 9 минут 17,74 секунды. Второе место заняла представительница Ростовской области Ольга Вовк, результат которой составил 9.21,50. Третьей в забеге финишировала Анна Тропинина, выступающая за Свердловскую область. Её результат составил 9.35,33.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
3000 м с препятствиями. Женщины

1. Екатерина Ивонина (Московская область — Пермский край) — 9.17,74.
2. Ольга Вовк (Ростовская область) — 9.21,50.
3. Анна Тропинина (Свердловская область) — 9.35,33.

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