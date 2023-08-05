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Чичерова — о вернувшейся после травмы Ласицкене: Маша — настоящий боец

Чичерова — о вернувшейся после травмы Ласицкене: Маша — настоящий боец
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Олимпийская чемпионка 2012 года по лёгкой атлетике Анна Чичерова поделилась мнением о российской прыгунье в высоту Марии Ласицкене, вернувшейся к соревнованиям после травмы ахиллова сухожилия. Сегодня, 5 августа, спортсменка выступила на чемпионате России в Челябинске, где заняла шестое место.

«Я думаю, что болельщики испытали большую радость от того, что увидели Машу в секторе. Безусловно, когда ты получаешь травму, очень сложно без соревнований выйти на высокий результат, но Маша на Олимпиаде и перед Олимпиадой продемонстрировала нам это чудесное возвращение, и болельщики пришли посмотреть Машино возвращение. Травма ахилла — это такая история, которая ограничивает тебя, и видно было, что у Маши нет пока присущего ей отталкивания.

Здесь всё объяснимо, даже психологически это перебороть — не такая простая задача, потому что сидит подсознательно страх. Поэтому болельщикам ни в коем случае не надо разочаровываться, Маша — настоящий боец, которая, даже несмотря на такую длительную паузу, всё равно вышла в сектор и постаралась сделать этот праздник. Получилось то, что получилось. Я желаю ей скорейшего полноценного выздоровления и возвращения на свои космические высоты», — приводит слова Чичеровой ТАСС.

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