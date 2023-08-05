Чичерова — о вернувшейся после травмы Ласицкене: Маша — настоящий боец

Олимпийская чемпионка 2012 года по лёгкой атлетике Анна Чичерова поделилась мнением о российской прыгунье в высоту Марии Ласицкене, вернувшейся к соревнованиям после травмы ахиллова сухожилия. Сегодня, 5 августа, спортсменка выступила на чемпионате России в Челябинске, где заняла шестое место.
«Я думаю, что болельщики испытали большую радость от того, что увидели Машу в секторе. Безусловно, когда ты получаешь травму, очень сложно без соревнований выйти на высокий результат, но Маша на Олимпиаде и перед Олимпиадой продемонстрировала нам это чудесное возвращение, и болельщики пришли посмотреть Машино возвращение. Травма ахилла — это такая история, которая ограничивает тебя, и видно было, что у Маши нет пока присущего ей отталкивания.
Здесь всё объяснимо, даже психологически это перебороть — не такая простая задача, потому что сидит подсознательно страх. Поэтому болельщикам ни в коем случае не надо разочаровываться, Маша — настоящий боец, которая, даже несмотря на такую длительную паузу, всё равно вышла в сектор и постаралась сделать этот праздник. Получилось то, что получилось. Я желаю ей скорейшего полноценного выздоровления и возвращения на свои космические высоты», — приводит слова Чичеровой ТАСС.
- 5 августа 2023
-
18:50
-
18:32
-
18:30
-
18:14
-
18:08
-
17:48
-
17:45
-
17:31
-
16:59
-
16:53
-
16:42
-
16:40
-
16:36
-
16:25
-
16:11
-
16:03
-
15:17
-
13:30
-
11:03
-
09:29
-
07:50
-
00:15
-
00:05
- 4 августа 2023
-
23:47
-
23:14
-
21:36
-
21:15
-
21:02
-
20:42
-
20:13
-
19:23
-
18:59
-
18:33
-
17:42
-
16:55