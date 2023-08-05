Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Игр стран СНГ, которые стартовали сегодня, 5 августа, в Минске (Беларусь).

«Отрадно, что состоявшиеся в 2021 году по инициативе России первые Игры стран СНГ прошли успешно, получили всестороннюю поддержку, стали важным событием в спортивном календаре государств Содружества. Нынешние Игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков и в ближайшие дни предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками, проявить характер и волю, стремление бороться до конца и побеждать.

Уверен, что II Игры стран СНГ убедительно продемонстрируют свой созидательный, консолидирующий потенциал, послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов и, конечно, будут содействовать популяризации спорта, продвижению ценностей здорового, активного образа жизни, особенно среди молодёжи.

Желаю участникам новых достижений, а всем присутствующим — ярких, незабываемых впечатлений», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси. Россию на соревнованиях представляют 408 спортсменов, которые выступят по всех дисциплинах.