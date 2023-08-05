«Чудес не бывает в прыжках в высоту». Ласицкене прокомментировала выступление на ЧР

Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка 2020 года Мария Ласицкене прокомментировала своё выступление на чемпионате России по лёгкой атлетике, где она заняла седьмое место. Ранее значительную часть сезона спортсменка пропустила из-за травмы ахиллова сухожилия.

«После травмы у меня было очень мало технических тренировок. Чудес не бывает в прыжках в высоту. Мы были к этому готовы. Нужно было посмотреть на меня в соревновательный период, посмотреть — что с техникой, что с моим организмом. Я рада, что ахилл меня не беспокоит. Работаем дальше.

Ахилл под контролем. Мы понимаем, что делать, чтобы хорошо подойти к прыжкам, как правильно разминаться. Немного поменялась разминка, но это нормально — так и должно быть после травмы», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».