Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене рассказала, как проходила её реабилитация после травмы ахилла, из-за которой она не выступала с конца мая.
«Реабилитация проходила под руководством Эдуарда Николаевича Безуглова, Игоря Степанова, они мой организм уже знают. Всё делалось без форсирования, чтобы, во-первых, вылечить, а не срочно-срочно подготовиться к какому-то старту. Самое главное было, чтобы лечение прошло так, чтобы ахилл меня не беспокоил в техническом плане – во время прыжков. По-моему, всё прошло хорошо и до сих пор ещё проходит. Разминка поменялась. Технические тренировки немножко поменялись. Это немножко новое, но так должно быть. Всё меняется, организм меняется, поэтому мы должны подстраиваться и находить новые упражнения, новую мотивацию.
Разминку и прыжки я сейчас разделяю, потому что в разминке всё-таки нужно разогреть все ноги и там проскакивает всё, что может проскакивать, но самое главное, что к моменту прыжков это всё проходит и я чувствую себя хорошо. Всё под контролем», — сказала Ласицкене в интервью телеграм-каналу ВФЛА.
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