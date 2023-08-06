Симона Байлз завоевала три золота на первом турнире после двухлетней паузы в карьере

Четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года, американская спортивная гимнастка Симона Байлз выиграла три золотые медали на турнире Core Hydration Classiс, который прошёл в Иллинойсе (США).

Спортсменка стала лучшей в упражнении на бревне, вольных упражнениях и в соревнованиях по многоборью. Байлз также завоевала бронзовую награду в соревнованиях на брусьях.

Напомним, Байлз не выступала на протяжении последних двух лет. На Олимпийских играх в Токио (Япония) в 2021 году американская спортсменка снялась с финала личного многоборья из-за проблем с психическим здоровьем. Позже Байлз приняла участие в упражнении на бревне и стала бронзовым призёром, после чего приостановила профессиональную карьеру. Весной текущего года Байлз вышла замуж за игрока в американский футбол Джонатана Оуэнса.