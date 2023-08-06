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Женская сборная России по гандболу обыграла Китай в товарищеском матче

Женская сборная России по гандболу обыграла Китай в товарищеском матче
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Женская сборная России по гандболу провела товарищеский матч с командой Китая в Шэньчжэне. Россиянки одержали победу со счётом 36:28 (17:12).

Отметим, что российские гандболистки не получили специального приглашения от Международной федерации гандбола (IHF) для участия в чемпионате мира. Отечественные спортсменки по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению россиян на соревнования в нейтральном статусе на командные виды спорта не распространяются.

ЧМ пройдёт в Дании, Швеции и Норвегии с 29 ноября по 17 декабря. Победитель чемпионата мира или серебряный призёр (в случае победы Франции) получит путёвку на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

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