Арина Аверина выиграла упражнения с обручем на Играх СНГ, Лала Крамаренко стала второй

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на Играх СНГ в Минске (Беларусь).

Художественная гимнастика. II Игры СНГ, Минск. Отдельные виды, обруч

1. Арина Аверина (Россия) — 36,1 балла.

2. Лала Крамаренко (Россия) — 35,1.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 33,35.

4. Елизавета Зорькина (Беларусь) — 32,2.

5. Вилана Савадян (Узбекистан) — 31,95.

6. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 30,05.

7. Милана Парфилова (Казахстан) — 29,95.

8. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 28,2.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.