Светлана Аплачкина стала чемпионкой России в беге на 1500 метров

Легкоатлетка Светлана Аплачкина стала чемпионкой России и победительницей 17-го этапа «Королевы российского спорта» в беге на 1500 метров. Ранее спортсменка, выступающая за Воронежскую область, также выиграла на турнире забег на 5000 метров, тем самым повторив свои достижения прошлого года: Аплачкина в 2022 году на чемпионате России в Чебоксарах стала двукратной чемпионкой России.
Чемпионат России по лёгкой атлетике. Женщины. Бег на 1500 метров
1. Светлана Аплачкина (Воронежская область) — 14:15.24.
2. Александра Гуляева (Москва, Ивановская область) — 14:15.52.
3. Любовь Дубровская (Санкт-Петербург, Тамбовская область) — 14:17.92.
Сегодня, 6 августа, завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. Турнир проходил на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске.
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