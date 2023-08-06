В нашей лёгкой атлетике есть герои — они могут показывать результаты и заводить болельщиков. Это очень здорово.

«Хотелось бы, чтобы Шубенков был в форме, но какая разница?» ЧР-2023 — сплошные эмоции

В Челябинске завершился чемпионат России – 2023 по лёгкой атлетике. В последний день турнира спортсмены подарили болельщикам отличную борьбу, хорошие результаты, а некоторые устроили настоящее шоу на дорожке и в секторе. Сплошные эмоции, и это просто круто в ситуации, когда наши легкоатлеты уже восемь лет живут в изоляции.

«Пошёл ты на фиг, бегать по 13,36!»

В последний день турнира состоялось возвращение на дорожку чемпиона и многократного призёра чемпионатов мира в барьерном спринте Сергея Шубенкова. В июне он упал с мотоцикла и сломал левую ключицу. Восстановился именно к чемпионату России, но взять очередное золото не сумел.

Шубенков в Челябинск прилетел с опозданием, поскольку вылететь прямым рейсом из Новосибирска не успел. Опоздал в аэропорт из-за пробок и добирался в итоге через Москву. В полуфинале он показал только пятый результат, но в финале забежал в тройку, уступив 21-летнему нижегородцу Анатолию Киселёву и белорусу Виталию Парахонько.

Киселёв, кстати, показал результат 13,36 с. – так быстро в нынешнем сезоне не бегал и здоровый Шубенков. Правда, из-за ветра в 2,6 м/с при нормативе до 2 м/с результат Анатолия не будет засчитан в качестве личного рекорда. Но запомнят этого парня точно. После финиша они на пару с Шубенковым устроили шоу.

Пока Сергей давал интервью, Анатолий танцевал для болельщиков. А затем, уступая своё место у микрофона Киселёву, Шубенков напутствовал коллегу: «Пошёл ты на фиг, бегать по 13,36!».

«Это не я, это не мой результат. Я по 13,55 бегаю, — шутил Киселёв. – На самом деле, всё сложилось. Шубенков вернулся, наконец-то! Очень приятно у него выиграть. Конечно, хотелось бы, чтобы он был в форме, не травмирован… Да какая разница!»

«Я облажался, а дождь — не оправдание»

В метании молота ожидаемую победу одержал вице-чемпион мира 2017 года Валерий Пронкин. Молотобойцы начали свои соревнования в сильный дождь на скользком секторе, где было полно воды. Некоторых это останавливало, но не Пронкина. Он в первой же попытке метнул на 77,41 м, а в четвёртой улучшил этот результат на 18 см. Но после окончания соревнований Пронкин был темнее окружавших туч.

Валерий Пронкин Фото: РИА Новости

«Конечно, я недоволен. Был в идеальном физическом состоянии, хорошо настроен. Дождь? Если ты метаешь, то в любую погоду будешь это делать. Я облажался. Дождь – не оправдание», — Пронкин себя не жалел.

Валерий явно настраивался на бросок в район 80 метров, но не получилось. Страшно подумать, что было бы в таких погодных условиях с поляком Войцехом Новицким, который на чемпионате мира 2019 года получил бронзу за «моральную травму», показав четвёртый результат.

Почти слепой паралимпиец взял бронзу на «полуторке»

В беге на дистанции 1500 м у мужчин случилась настоящая драма. Один из фаворитов забега Евгений Кунц в толчее упал и лишился всех шансов на медаль. Даже на бронзовую. А эту медаль красивым мощным финишем вырвал у соперников Антон Кулятин.

Почти слепой спортсмен, который на Паралимпиаде-2020 в Токио выиграл золото именно на «полуторке». Именно в столкновении с Кулятиным упал Кунц. Достижение паралимпийца, который на равных пробежал со спортсменами без ограничений по здоровью – это нереально круто. Кулятин проиграл только Сергею Дубровскому и Алексею Бутранову.

Прыжок на бис в последней попытке

Физически последним заканчивал чемпионат России прыгун в высоту Данил Лысенко. Он обеспечил себе победу красивой попыткой на 2,27 м, но, когда соперников уже не осталось, заказал высоту 2,33 м – олимпийский норматив. Лысенко уже дважды выполнил этот норматив, однако в очередной раз решил доказать всем, что он готов биться с лучшими прыгунами мира после своей четырёхлетней дисквалификации.

Данил взял эту высоту с третьей попытки, когда все болельщики с трибун спустились к ограждениям и дружно его поддерживали. Прыжок у Лысенко получился на загляденье, и, если бы планка стояла на высоте 2,36 м (лучший результат сезона в мире), наверняка тоже перепрыгнул бы.

Лысенко из турнира в турнир после своего возвращения показывает, что входит в элиту мировых прыжков. Жаль, что выступать на международных турнирах, как и все остальные россияне, не может.

Данил Лысенко Фото: РИА Новости

Полёты Екатерины Коневой

Серебряный призёр чемпионата мира – 2013, чемпионка мира – 2014 в помещении в тройном прыжке на чемпионате России в Челябинске выдала просто выдающуюся серию из трёх прыжков в первых трёх попытках. Каждый из этих прыжков был бы победным, но самым далёким был второй – 14,79 м. Это четвёртый результат сезона в мире.

От остальных прыжков Екатерина отказалась, поскольку никакого смысла в этом не было – все соперницы были очень далеко. После окончания соревнований Конева совершенно спокойно восприняла информацию о своём месте в мировом рейтинге, заявив, что нужно прыгать дальше.

В Челябинске прошёл очень классный чемпионат России. Наши суперзвёзды из-за травм были не в форме, но главное – Мария Ласицкене и Сергей Шубенков восстановились и вновь готовы соревноваться. Чемпионат показал, что в нашей лёгкой атлетике есть спортсмены, которые могут показывать хорошие результаты, хотя и не всегда на уровне олимпийских нормативов. Но главное, что эти спортсмены не плачут и не рыдают о том, что их никуда не выпускают, а во всём ищут позитив.