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Итоги ЧР-2023 по лёгкой атлетике — поражение Шубенкова, прыжок Лысенко, полёт Коневой и медаль паралимпийца

«Хотелось бы, чтобы Шубенков был в форме, но какая разница?» ЧР-2023 — сплошные эмоции
Андрей Шитихин
Итоги ЧР-2023 по лёгкой атлетике
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В нашей лёгкой атлетике есть герои — они могут показывать результаты и заводить болельщиков. Это очень здорово.

В Челябинске завершился чемпионат России – 2023 по лёгкой атлетике. В последний день турнира спортсмены подарили болельщикам отличную борьбу, хорошие результаты, а некоторые устроили настоящее шоу на дорожке и в секторе. Сплошные эмоции, и это просто круто в ситуации, когда наши легкоатлеты уже восемь лет живут в изоляции.

«Пошёл ты на фиг, бегать по 13,36!»

В последний день турнира состоялось возвращение на дорожку чемпиона и многократного призёра чемпионатов мира в барьерном спринте Сергея Шубенкова. В июне он упал с мотоцикла и сломал левую ключицу. Восстановился именно к чемпионату России, но взять очередное золото не сумел.

Шубенков в Челябинск прилетел с опозданием, поскольку вылететь прямым рейсом из Новосибирска не успел. Опоздал в аэропорт из-за пробок и добирался в итоге через Москву. В полуфинале он показал только пятый результат, но в финале забежал в тройку, уступив 21-летнему нижегородцу Анатолию Киселёву и белорусу Виталию Парахонько.

Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу:
«Позволил себе пойти на риск». Сергей Шубенков упал с мотоцикла и получил серьёзную травму
«Позволил себе пойти на риск». Сергей Шубенков упал с мотоцикла и получил серьёзную травму

Киселёв, кстати, показал результат 13,36 с. – так быстро в нынешнем сезоне не бегал и здоровый Шубенков. Правда, из-за ветра в 2,6 м/с при нормативе до 2 м/с результат Анатолия не будет засчитан в качестве личного рекорда. Но запомнят этого парня точно. После финиша они на пару с Шубенковым устроили шоу.

Пока Сергей давал интервью, Анатолий танцевал для болельщиков. А затем, уступая своё место у микрофона Киселёву, Шубенков напутствовал коллегу: «Пошёл ты на фиг, бегать по 13,36!».

«Это не я, это не мой результат. Я по 13,55 бегаю, — шутил Киселёв. – На самом деле, всё сложилось. Шубенков вернулся, наконец-то! Очень приятно у него выиграть. Конечно, хотелось бы, чтобы он был в форме, не травмирован… Да какая разница!»

«Я облажался, а дождь — не оправдание»

В метании молота ожидаемую победу одержал вице-чемпион мира 2017 года Валерий Пронкин. Молотобойцы начали свои соревнования в сильный дождь на скользком секторе, где было полно воды. Некоторых это останавливало, но не Пронкина. Он в первой же попытке метнул на 77,41 м, а в четвёртой улучшил этот результат на 18 см. Но после окончания соревнований Пронкин был темнее окружавших туч.

Валерий Пронкин

Валерий Пронкин

Фото: РИА Новости

Полина Кнороз — чемпионка России по эмоциям. И в прыжках с шестом:
«Тряслись руки, внутри всё сжималось». На ЧР по лёгкой атлетике чуть не дошло до драмы
«Тряслись руки, внутри всё сжималось». На ЧР по лёгкой атлетике чуть не дошло до драмы

«Конечно, я недоволен. Был в идеальном физическом состоянии, хорошо настроен. Дождь? Если ты метаешь, то в любую погоду будешь это делать. Я облажался. Дождь – не оправдание», — Пронкин себя не жалел.

Валерий явно настраивался на бросок в район 80 метров, но не получилось. Страшно подумать, что было бы в таких погодных условиях с поляком Войцехом Новицким, который на чемпионате мира 2019 года получил бронзу за «моральную травму», показав четвёртый результат.

Подробности скандальной истории с Новицким:
«Мужик, тебе не стыдно?» Самая гадкая медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике
«Мужик, тебе не стыдно?» Самая гадкая медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике

Почти слепой паралимпиец взял бронзу на «полуторке»

В беге на дистанции 1500 м у мужчин случилась настоящая драма. Один из фаворитов забега Евгений Кунц в толчее упал и лишился всех шансов на медаль. Даже на бронзовую. А эту медаль красивым мощным финишем вырвал у соперников Антон Кулятин.

Почти слепой спортсмен, который на Паралимпиаде-2020 в Токио выиграл золото именно на «полуторке». Именно в столкновении с Кулятиным упал Кунц. Достижение паралимпийца, который на равных пробежал со спортсменами без ограничений по здоровью – это нереально круто. Кулятин проиграл только Сергею Дубровскому и Алексею Бутранову.

Прыжок на бис в последней попытке

Физически последним заканчивал чемпионат России прыгун в высоту Данил Лысенко. Он обеспечил себе победу красивой попыткой на 2,27 м, но, когда соперников уже не осталось, заказал высоту 2,33 м – олимпийский норматив. Лысенко уже дважды выполнил этот норматив, однако в очередной раз решил доказать всем, что он готов биться с лучшими прыгунами мира после своей четырёхлетней дисквалификации.

Данил взял эту высоту с третьей попытки, когда все болельщики с трибун спустились к ограждениям и дружно его поддерживали. Прыжок у Лысенко получился на загляденье, и, если бы планка стояла на высоте 2,36 м (лучший результат сезона в мире), наверняка тоже перепрыгнул бы.

Лысенко из турнира в турнир после своего возвращения показывает, что входит в элиту мировых прыжков. Жаль, что выступать на международных турнирах, как и все остальные россияне, не может.

Данил Лысенко

Данил Лысенко

Фото: РИА Новости

Полёты Екатерины Коневой

Серебряный призёр чемпионата мира – 2013, чемпионка мира – 2014 в помещении в тройном прыжке на чемпионате России в Челябинске выдала просто выдающуюся серию из трёх прыжков в первых трёх попытках. Каждый из этих прыжков был бы победным, но самым далёким был второй – 14,79 м. Это четвёртый результат сезона в мире.

От остальных прыжков Екатерина отказалась, поскольку никакого смысла в этом не было – все соперницы были очень далеко. После окончания соревнований Конева совершенно спокойно восприняла информацию о своём месте в мировом рейтинге, заявив, что нужно прыгать дальше.

В Челябинске прошёл очень классный чемпионат России. Наши суперзвёзды из-за травм были не в форме, но главное – Мария Ласицкене и Сергей Шубенков восстановились и вновь готовы соревноваться. Чемпионат показал, что в нашей лёгкой атлетике есть спортсмены, которые могут показывать хорошие результаты, хотя и не всегда на уровне олимпийских нормативов. Но главное, что эти спортсмены не плачут и не рыдают о том, что их никуда не выпускают, а во всём ищут позитив.

Почему Ласицкене не попала в призёры на ЧР-2023:
Это провал? Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала лишь седьмой на ЧР в Челябинске
Это провал? Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала лишь седьмой на ЧР в Челябинске
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