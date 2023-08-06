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Вера Филатова выиграла забег на 200 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике

Вера Филатова выиграла забег на 200 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике
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Легкоатлетка Вера Филатова, представляющая на российских турнирах Санкт-Петербург и Брянскую область, стала чемпионкой России и победительницей 17-го этапа «Королевы российского спорта» в беге на 200 метров. Соревнования проходили в Челябинске. Спортсменка повторила своё достижение прошлого сезона: в 2022 году бегунья выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике, проходивший в Чебоксарах.

Отметим, что в этом году Филатова была быстрее, чем в прошлом: в 2022 году её забег длился 23,4 секунды, а на текущем турнире она победила со временем 22,68 секунды.

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Женщины. Бег. 200 метров

1. Вера Филатова (Санкт-Петербург, Брянская область) — 22,68.
2. Ульяна Баженова (Тамбовская область) — 22,78.
3. Анастасия Шакуло (Санкт-Петербург) — 22,87.

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