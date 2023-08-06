Арина Аверина: приятно, что на Играх стран СНГ мы выступали как российские спортсменки

Российская гимнастка Арина Аверина поделилась мнением об Играх стран СНГ, на которых спортсменка выиграла упражнения с обручем в отдельных видах.

«Довольна, получилось исправить ошибки, которые были в многоборье. Турнир получился насыщенный, грандиозный. Битва шла до последнего, никто не знал, кто выиграет. Я перед собой особо не ставила цель выиграть, просто не хотела подводить команду, тренеров и себя.

Конкуренция высокая — белорусские гимнастки Алина Горносько и Елизавета Зорькина очень сильные. Мы к каждому старту подходим хорошо — этот был один из самых важных. У нас мало международных соревнований, когда мы выезжаем в Минск, то это для нас ответственно. Очень приятно, что были зрители с российскими флагами, гимн, мы выступали не как нейтральные, а как российские спортсменки. Это было очень приятно», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.