Арина Аверина: приятно, что на Играх стран СНГ мы выступали как российские спортсменки

Российская гимнастка Арина Аверина поделилась мнением об Играх стран СНГ, на которых спортсменка выиграла упражнения с обручем в отдельных видах.
«Довольна, получилось исправить ошибки, которые были в многоборье. Турнир получился насыщенный, грандиозный. Битва шла до последнего, никто не знал, кто выиграет. Я перед собой особо не ставила цель выиграть, просто не хотела подводить команду, тренеров и себя.
Конкуренция высокая — белорусские гимнастки Алина Горносько и Елизавета Зорькина очень сильные. Мы к каждому старту подходим хорошо — этот был один из самых важных. У нас мало международных соревнований, когда мы выезжаем в Минск, то это для нас ответственно. Очень приятно, что были зрители с российскими флагами, гимн, мы выступали не как нейтральные, а как российские спортсменки. Это было очень приятно», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.
- 6 августа 2023
-
20:27
-
20:00
-
19:32
-
19:13
-
19:07
-
18:38
-
18:34
-
18:28
-
18:16
-
17:47
-
17:47
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
16:46
-
16:38
-
16:26
-
16:15
-
16:03
-
15:38
-
15:35
-
15:04
-
14:51
-
14:45
-
14:05
-
13:16
-
11:27
-
11:22
-
10:57
-
10:05
- 5 августа 2023
-
22:56
-
21:19
-
20:58
-
20:23
-
20:11