Роман Власов пропустит чемпионат мира в Белграде

Российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября, сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

«В данный момент Роман не рассматривается на чемпионат мира, мы общались с Романом и договорились, что этот сезон он пропустит. На будущий сезон у Романа есть все шансы ворваться в олимпийский состав. Роман будет с нами на сборах, и его присутствие, его опыт для молодых ребят будет очень кстати. А что касается весовых категорий до 77 и 82 кг, то у нас есть три лидера в весе до 77 кг: это Сергей Степанов, Сергей Кутузов и Адлет Тюлюбаев, а в весе до 82 кг наш лидер — Ауэс Гонибов, который из турнира в турнир показывает хорошую, зрелую борьбу», – приводит слова Когуашвили Федерация спортивной борьбы России.