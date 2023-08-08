Поткин: предстоящий круг Кубка мира по шахматам станет битвой поколений

Тренер Владимир Поткин прокомментировал выступление российского шахматиста Яна Непомнящего на Кубке мира. Непомнящий начал турнир с победы в матче с Рауфом Мамедовым из Азербайджана и вышел в следующий круг, где сыграет с индийцем Нихалом Сарином.
«Ян уверенно сыграл чёрным цветом на тай-брейке и сразу перехватил инициативу. Давил как по времени, так и по позиции. Потом уже белым цветом контролировал ситуацию и уверенно в целом выиграл. Следующий соперник Яна — талантливый представитель индийской молодёжи Сарин. Он представляет серьёзную опасность, и в целом он непростой соперник. Но я верю в Яна, у него хорошие шансы, особенно белым цветом.
Предстоящий круг вообще станет битвой поколений. Когда ветераны, Непомнящий, Магнус Карлсен, Хикару Накамура, будут биться с талантливой молодёжью», — приводит слова Поткина ТАСС.
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