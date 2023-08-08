Российские пляжники не сумели выйти в финал Игр стран СНГ, в серии пенальти уступив Ирану

Мужская сборная России по пляжному футболу неожиданно не сумела пробиться в финал Игр стран СНГ.
В полуфинальном матче подопечные Михаила Лихачёва в серии пенальти со счётом 3:4 проиграли команде Ирана. Основное время матча завершилось со счётом 4:4, голы на свой счёт записали Андрей Котенев, Фёдор Земсков и Андрей Новиков. В серии пенальти свои попытки не сумели реализовать Алексей Макаров и Андрей Новиков.
Россияне поборются за бронзу соревнований с проигравшей командой во встрече Беларусь — Оман.
Стоит отметить, что российские пляжники с первого места в группе B вышли в плей-офф соревнований, однако по ходу турнира проиграли Оману (4:7).
Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.
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