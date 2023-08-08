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Российские пляжники не сумели выйти в финал Игр стран СНГ, в серии пенальти уступив Ирану

Российские пляжники не сумели выйти в финал Игр стран СНГ, в серии пенальти уступив Ирану
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Мужская сборная России по пляжному футболу неожиданно не сумела пробиться в финал Игр стран СНГ.

В полуфинальном матче подопечные Михаила Лихачёва в серии пенальти со счётом 3:4 проиграли команде Ирана. Основное время матча завершилось со счётом 4:4, голы на свой счёт записали Андрей Котенев, Фёдор Земсков и Андрей Новиков. В серии пенальти свои попытки не сумели реализовать Алексей Макаров и Андрей Новиков.

Россияне поборются за бронзу соревнований с проигравшей командой во встрече Беларусь — Оман.

Стоит отметить, что российские пляжники с первого места в группе B вышли в плей-офф соревнований, однако по ходу турнира проиграли Оману (4:7).

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.

Игры стран СНГ. 1/2 финала
08 августа 2023, вторник. 17:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 4
3 : 4
Иран
0:1 Фарахманд – 01:06   1:1 Котенев – 11:34   1:2 Сейеди – 18:45   2:2 Земсков – 20:04   2:3 Фалех – 24:21   3:3 Новиков – 24:24   3:4 Мохаммадджавад – 35:28   4:4 Земсков – 35:44
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